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Будут умирать молодыми? Терапию для людей с ВИЧ опять не закупили, нужные препараты заканчиваются

06.06.2019 19:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав уже более полугода не может наладить закупку терапии для людей с ВИЧ. Электронные аукционы, объявленные в ноябре 2018 года, а также в январе и в апреле 2019-го, признаны недействительными. Еще одни торги были отменены.



Информация о следующем аукционе появилась 3 июня, торги назначены на 5 июля.

Антиретровирусная терапия, прописанная людям с ВИЧ, должна приниматься регулярно и без перерывов. Сайт Pereboi.by, который следит за наличием в Беларуси жизненно важных медикаментов для лечения инфекционных заболеваний, сообщает, что противовирусный препарат ламивудин уже сейчас вместо таблеток выдают в виде сиропа. Ещё один препарат — дарунавир — в Гомеле, по сведениям сайта, закончился полностью. В Минске его начали выдавать на более короткие сроки.

Известно, что импортёры лекарств и государство не могут договориться насчёт стоимости закупки. Фармакологические компании утверждают, что закупочные цены, которые им предлагают в Беларуси, не покрывают даже расходы на производство препаратов. Минздрав, в свою очередь, решил допустить к торгам зарегистрированные в Беларуси препараты, производители которых предлагают более низкие цены.

В 2018 было закуплено болише препаратов для людей с ВИЧ, чем требовалось — 21945 годовых курсов при 14763 пациентах, которые по данным на 1 ноября 2018 года получают антиретровирусную терапию. Это позволило создать запас, но пациенты беспокоятся, что необходимая им терапия, которую нельзя прерывать, может закончиться в любой момент.


 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минздрав уже более полугода не может наладить закупку терапии для людей с ВИЧ. Электронные аукционы, объявленные в ноябре 2018 года, а также в январе и в апреле 2019-го,...
 
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