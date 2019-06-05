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Киевское «Динамо» продлило контракт с белорусским тренером

06.06.2019 20:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Киевское «Динамо» подписало новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать в должности главного тренера первой команды, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новое соглашение рассчитано на два года.

Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо» в июне 2017 года и с тех пор провел у руля первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых «бело-синие» одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году «Динамо» под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

Игорь Суркис (президент ФК «Динамо-Киев»):

— Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе — внедрить в состав как можно больше молодежи.

В новом сезоне задачи стоят однозначные — попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок Украины, потому что «Динамо» уже три сезона не выигрывает титулы. Надеюсь, что те молодые ребята, которым Хацкевич доверял, отблагодарят его.

Александр Хацкевич:

— Не только на протяжении этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь насчет будущего команды. Да, были у нас дискуссии, тяжелые моменты. В чем-то мы сходились, в чем-то пошли на уступки. Но самое главное — что разговор был конструктивным. Мы достаточно серьезно поговорили. Цели не меняются. У такого клуба, как «Динамо», других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все — и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба — соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные — вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины.

 
 
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Киевское «Динамо» подписало новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать в должности главного тренера.
 
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