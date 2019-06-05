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«Один пояс – один путь» по воздуху. В аэропорту «Гродно» встретили представителей корпорации китайской провинции Ганьсу

06.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Один пояс – один путь» по воздуху. В аэропорту «Гродно» встретили представителей корпорации китайской провинции Ганьсу

Встреча с представителями государственной транспортной, авиационной, туристической инвестиционной корпорации состоялась под руководством заместителя председателя облисполкома Владимира Дешко.
 
«Один пояс – один путь» по воздуху. В аэропорту «Гродно» встретили представителей корпорации китайской провинции Ганьсу
— Уже 12 лет Гродненщина сотрудничает с провинцией Ганьсу, подготовлено десять документов регионального характера. Ряд   проектов уже реализован, — подчеркнул Владимир Дешко. — Построен центр традиционной китайской медицины и выставочный центр провинции Ганьсу, в стадии реализации реконструкция гостинично-ресторанного комплекса китайским инвестором, а также строительство логистического центра в районе  погранперехода «Брузги» на территории СЭЗ «Гродноинвест». Реализован проект строительства цементного завода в ОАО «Красносельскстройматериалы» с участием китайской компании. За эти годы сложились доверительные отношения руководства нашей области и провинции Ганьсу, созданы условия для дальнейшего сотрудничества.
 
Заместитель председателя  облисполкома подробно рассказал гостям  о географическом расположении Гродно и области,  и конкретно аэропорта. Рядом  автомагистраль М-6 Минск-Гродно, на которой завершается крупномасштабная реконструкция,  близко проходит железная дорога и протекает река Неман. В непосредственной близости от аэропорта Гродненская ГЭС и водохранилище, которое  имеет хорошие перспективы для  привлечения инвесторов в сферу туристической деятельности. Благодаря Августовскому каналу, Неману и другим рекам  есть возможность через Гродненщину выйти в Балтийское  море.  Гродненский аэропорт может стать узловой точкой для полетов из Китая в страны Евросоюза. Так что китайской корпорации, которая специализируется на туризме, предоставляется уникальная возможность использовать наши воздушные, водные, автомобильные и железнодорожные пути.
 
«Один пояс – один путь» по воздуху. В аэропорту «Гродно» встретили представителей корпорации китайской провинции Ганьсу
 
Начальник Гродненского филиала РУП «Белаэронавигация» Анатолий Купрашевич подробно рассказал о работе аэропорта «Гродно» и его технических возможностях. На нынешний год запланировано 120 чартерных рейсов, и еще порядка десяти добавится в течение года. Помимо пассажирских перевозок выполняются и грузовые в направлениях Европы и Азии.  Есть возможность производить заправку воздушных судов разными видами топлива. Аэропорт полностью укомплектован средствами управления воздушным движением, персонал проходит подготовку в Англии и Европе, готов сотрудничать  с другими  авиакомпаниями как по пассажирским, так и грузовым перевозкам. Для увеличения частоты полетов ведутся переговоры и с лаукосткомпаниями. Началась реконструкция взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать  самолеты Боинг-747. Это даст возможность беспосадочного перелета из Гродно в Китай. 20 лет аэропорт является международным.
 
«Один пояс – один путь» по воздуху. В аэропорту «Гродно» встретили представителей корпорации китайской провинции Ганьсу
 
Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Сергей Ткаченко в своей презентации рассказал о возможностях  китайского бизнеса на территории свободной экономической зоны. В  районе  аэропорта «Гродно» СЭЗ «Гродноинвест» имеет две свободные площадки площадью 49 и 26 гектаров, на которых планируется разместить грузовой терминал и торгово-выставочный центр.  В специальном туристско-рекреационном парке «Августовский канал» есть площадка 600 гектаров в месте впадения канала в Неман, где инвестор может построить любой объект, привлекательный для туристов.
 
«Один пояс – один путь» по воздуху. В аэропорту «Гродно» встретили представителей корпорации китайской провинции Ганьсу
 
Главный инженер государственного предприятия « УКС города Гродно» Олег Матюшик сделал презентацию  здания  аэровокзала, возведение которого началось в 1985 году, а сегодня оно  не востребовано. Это каркасно-панельное здание от трех до девяти этажей и с прилегающей площадью 1,2 гектара. Здесь предусматривалось с четвертого по девятый этажи размещение гостиницы на 50 мест, а общая площадь здания аэровокзала составляет около 200 тысяч квадратных метров. Его можно приобрести за одну базовую величину. Владимир Дешко подчеркнул, что в случае  покупки это здание можно снести и на его месте построить то,  которое подходит инвестору. К примеру, оборудовать  стоянки с ангарами для самолетов.
 
«Один пояс – один путь» по воздуху. В аэропорту «Гродно» встретили представителей корпорации китайской провинции Ганьсу
 
Генеральный директор государственной транспортной, авиационной, туристической инвестиционной корпорации провинции Ганьсу Сунь Дунмин подчеркнул, что в рамках инициативы «Один пояс – один путь» созданы благоприятные условия для сотрудничества с Гродненской областью. До поездки в наш город сотрудники корпорации собрали всю интересующую их информацию о деятельности аэропорта «Гродно» и других областных аэропортов. Сегодня воочию убедились в том, что гродненский аэропорт  в прекрасном состоянии.  Его можно рассматривать как узловой при перелетах из Китая в страны Евросоюза, а также как удобное место для развития логистики авиаперевозок. По возвращении домой, подчеркнул Сунь Дунмин, результаты ознакомительной поездки в Гродно будут обсуждены на совете директоров корпорации для принятия окончательного решения о сотрудничестве.
 
«Один пояс – один путь» по воздуху. В аэропорту «Гродно» встретили представителей корпорации китайской провинции Ганьсу
Николый ШЛЫК
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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