«Один пояс – один путь» по воздуху. В аэропорту «Гродно» встретили представителей корпорации китайской провинции Ганьсу

Источник материала: Вороновская газета





Встреча с представителями государственной транспортной, авиационной, туристической инвестиционной корпорации состоялась под руководством заместителя председателя облисполкома Владимира Дешко.





— Уже 12 лет Гродненщина сотрудничает с провинцией Ганьсу, подготовлено десять документов регионального характера. Ряд проектов уже реализован, — подчеркнул Владимир Дешко. — Построен центр традиционной китайской медицины и выставочный центр провинции Ганьсу, в стадии реализации реконструкция гостинично-ресторанного комплекса китайским инвестором, а также строительство логистического центра в районе погранперехода «Брузги» на территории СЭЗ «Гродноинвест». Реализован проект строительства цементного завода в ОАО «Красносельскстройматериалы» с участием китайской компании. За эти годы сложились доверительные отношения руководства нашей области и провинции Ганьсу, созданы условия для дальнейшего сотрудничества.

Заместитель председателя облисполкома подробно рассказал гостям о географическом расположении Гродно и области, и конкретно аэропорта. Рядом автомагистраль М-6 Минск-Гродно, на которой завершается крупномасштабная реконструкция, близко проходит железная дорога и протекает река Неман. В непосредственной близости от аэропорта Гродненская ГЭС и водохранилище, которое имеет хорошие перспективы для привлечения инвесторов в сферу туристической деятельности. Благодаря Августовскому каналу, Неману и другим рекам есть возможность через Гродненщину выйти в Балтийское море. Гродненский аэропорт может стать узловой точкой для полетов из Китая в страны Евросоюза. Так что китайской корпорации, которая специализируется на туризме, предоставляется уникальная возможность использовать наши воздушные, водные, автомобильные и железнодорожные пути.





Начальник Гродненского филиала РУП «Белаэронавигация» Анатолий Купрашевич подробно рассказал о работе аэропорта «Гродно» и его технических возможностях. На нынешний год запланировано 120 чартерных рейсов, и еще порядка десяти добавится в течение года. Помимо пассажирских перевозок выполняются и грузовые в направлениях Европы и Азии. Есть возможность производить заправку воздушных судов разными видами топлива. Аэропорт полностью укомплектован средствами управления воздушным движением, персонал проходит подготовку в Англии и Европе, готов сотрудничать с другими авиакомпаниями как по пассажирским, так и грузовым перевозкам. Для увеличения частоты полетов ведутся переговоры и с лаукосткомпаниями. Началась реконструкция взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать самолеты Боинг-747. Это даст возможность беспосадочного перелета из Гродно в Китай. 20 лет аэропорт является международным.





Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Сергей Ткаченко в своей презентации рассказал о возможностях китайского бизнеса на территории свободной экономической зоны. В районе аэропорта «Гродно» СЭЗ «Гродноинвест» имеет две свободные площадки площадью 49 и 26 гектаров, на которых планируется разместить грузовой терминал и торгово-выставочный центр. В специальном туристско-рекреационном парке «Августовский канал» есть площадка 600 гектаров в месте впадения канала в Неман, где инвестор может построить любой объект, привлекательный для туристов.





Главный инженер государственного предприятия « УКС города Гродно» Олег Матюшик сделал презентацию здания аэровокзала, возведение которого началось в 1985 году, а сегодня оно не востребовано. Это каркасно-панельное здание от трех до девяти этажей и с прилегающей площадью 1,2 гектара. Здесь предусматривалось с четвертого по девятый этажи размещение гостиницы на 50 мест, а общая площадь здания аэровокзала составляет около 200 тысяч квадратных метров. Его можно приобрести за одну базовую величину. Владимир Дешко подчеркнул, что в случае покупки это здание можно снести и на его месте построить то, которое подходит инвестору. К примеру, оборудовать стоянки с ангарами для самолетов.





Генеральный директор государственной транспортной, авиационной, туристической инвестиционной корпорации провинции Ганьсу Сунь Дунмин подчеркнул, что в рамках инициативы «Один пояс – один путь» созданы благоприятные условия для сотрудничества с Гродненской областью. До поездки в наш город сотрудники корпорации собрали всю интересующую их информацию о деятельности аэропорта «Гродно» и других областных аэропортов. Сегодня воочию убедились в том, что гродненский аэропорт в прекрасном состоянии. Его можно рассматривать как узловой при перелетах из Китая в страны Евросоюза, а также как удобное место для развития логистики авиаперевозок. По возвращении домой, подчеркнул Сунь Дунмин, результаты ознакомительной поездки в Гродно будут обсуждены на совете директоров корпорации для принятия окончательного решения о сотрудничестве.





Николый ШЛЫК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/