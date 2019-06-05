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Сергей Лазарев после «Евровидения» сменил имидж и озадачил фанатов

06.06.2019 20:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сергей Лазарев после «Евровидения» сменил имидж и озадачил фанатов
Фото из открытых источников

Сергей Лазарев подписал пост: «Короткая стрижка! Голосуем! Да/Нет?». Певец предложил всем желающим оценить его новый образ и высказать свое честное мнение.

Многие звезды шоу-бизнеса поддержали Сергея Лазарева, однако нашлись и те подписчики, кто был против такой кардинальной смены имиджа. Впрочем, мнения разделились и споры продолжаются.

Запись в личном Instagram-аккаунте Сергея Лазарева уже собрала более 11 тысяч комментариев и десятки тысяч лайков.

 
 
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Популярный артист Сергей Лазарев поделился в своем Instagram фото, на котором он предстал с новой стрижкой.
 
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