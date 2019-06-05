Сергей Лазарев после «Евровидения» сменил имидж и озадачил фанатов

Сергей Лазарев подписал пост: «Короткая стрижка! Голосуем! Да/Нет?». Певец предложил всем желающим оценить его новый образ и высказать свое честное мнение.

Многие звезды шоу-бизнеса поддержали Сергея Лазарева, однако нашлись и те подписчики, кто был против такой кардинальной смены имиджа. Впрочем, мнения разделились и споры продолжаются.

Запись в личном Instagram-аккаунте Сергея Лазарева уже собрала более 11 тысяч комментариев и десятки тысяч лайков.