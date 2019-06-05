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Геннадий Пискижов стал первым в легкоатлетическом кроссе «Гарадзенская вандроўка»

06.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

38 минут понадобилась нашему земляку, чтобы преодолеть дистанцию в 10 км. Ему в очередной раз предстояло испытать себя на дистанции в легкоатлетическом кроссе «Гарадзенская вандроўка».

Более 700 спортсменов и любителей этого вида из Беларусии, Литвы и Польши собрались в Гродно. Забег проходил по старинным улицам города. Много зрителей и просто прохожих приветствовали и подбадривали атлетов.

— Трасса была достаточно сложной, — делится впечатлением Геннадий. — Небольшие спуски сменялись затяжными подъёмами. Да ещё погода внесла свои коррективы. Жара значительно снизила темп и создавала трудности не только любителям, но и профессионалам.

Несмотря на трудности, Геннадий Пискижов сумел преодолеть дистанцию, и среди участников своей возрастной группы первым пересёк финишную черту, выиграв около трёх минут у ближайшего преследователя. Подтверждением тому стали заслуженные награды — медаль и кубок победителя.

Геннадий Пискижов стал первым в легкоатлетическом кроссе «Гарадзенская вандроўка»

▪ Обогнать мстиславчанина другим атлетам не удалось. Фото Натальи Манусовой.

— Бег — самый доступный оздоровительный вид спорта. Он позволяет без дополнительных вложений поддерживать своё физическое состояние. Поэтому хочу призвать всех земляков почаще выходить на пробежку, — советует Геннадий Пискижов.

 
Теги: Гродно
 
 
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38 минут понадобилась нашему земляку, чтобы преодолеть дистанцию в 10 км. Ему в очередной раз предстояло испытать себя на дистанции в легкоатлетическом кроссе...
 
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