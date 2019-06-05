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Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 27 мая по 2 июня 2019 года

06.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В ночь с 26 на 27 мая, вырвав пробой в двери, в дом жительницы д. Сапрыновичи проник незнакомец. Он избил пенсионерку, похитил 4500 рублей и скрылся. По совершённому преступлению районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 207 ч. 2. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества.

Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 27 мая по 2 июня 2019 года

Фотография имеет иллюстративный характер.

Соседей, как и родителей, не выбирают. Не повезло и одной жительнице из г. Мстиславля. Нехороший сосед сломал её калитку, оскорбил. Женщине ничего не оставалось, как обратиться за помощью к правоохранителям. На мужчину сотрудники РОВД составили административный протокол по ст. 9.3 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере от 4 до 20 базовых величин.

Попытка похитить спиртное в одном из магазинов Мстиславля для гражданина Л. оказалась неудачной. За преступные действия ему придётся понести наказание по ст. 17.3 ч.3 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 2 до 15 базовых величин или административного ареста.

В Ходосах сын устроил скандал с матерью, а в д. Долговичи женщину ударил сожитель. В обоих случаях мужчины привлечены к административной ответственности по ст. 9.1 ч. 2 КоАП Республики Беларусь. Им грозит наказание в виде штрафа в размере до 10 базовых величин или административный арест.

С 27 мая по 2 июня 2019 года зарегистрировано 47 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечён 21 человек.

 

 
 
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В ночь с 26 на 27 мая, вырвав пробой в двери, в дом жительницы д. Сапрыновичи проник незнакомец. Он избил пенсионерку, похитил 4500 рублей и скрылся. По совершённому...
 
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