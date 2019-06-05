«Девочки по ночам ходят и рыскают по мусоркам». Обязывает местное ЖКХ?

Источник материала: Слуцк Город

Недавно в группу SlutskGorod Вконтакте написал читатель, что практически каждый вечер в микрорайоне «Чехова» группа из пяти женщин «потрошит» контейнеры со вторсырьём. Затем поступило сообщения от местного жителя, который пожелал не называть своего имени: якобы работников ЖКХ заставляют до поздней ночи собирать и сортировать вторсырьё. Опровергнуть эту информацию нам пока не удалось, поскольку должностные лица Слуцкого ЖКХ не смогли дать точного ответа.

«Руководства ЖКХ заставляет делать план по сбору вторичного сырья, поэтому они ночами ходят и рыскают по мусоркам», — написал пользователь. Кроме того, он рассказал, что работникам приходится до часу ночи носить «хлам» и таскать на себе холодильники к сортировочной базе.

«Девочки действительно практически каждый день или через день ходят, говорят, начальство дало такое распоряжение. Но письменного приказа или распоряжения об этом никто в глаза не видел», — сообщил источник.

Мы дозвонились в администрацию Слуцкого ЖКХ, но руководителей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию, на месте не было. При многократных звонках на личные телефоны никто не снимал трубку.

Однако Ольга Белая, эколог ЖКХ (точную формулировку своей должности дать отказалась), отметила, что о таком распоряжении она не слышала, и никаких ночных сборов вторсырья у них не проводят. «У нас сортировка работает с 8 до 17:00, обед с 13 до 14:00. Это официально. Если возникает необходимость, тогда оформляются приказы до какого времени они (рабочие - прим. админ.) работают. А такого вот, что до часу ночи, у нас нет. Да и куда же они принесут эти холодильники, если уже в 17:00 не работает сортировочная база? И там нет ни приёмщика, ни мастера. Я дала ту информацию, которой обладаю я», — пояснила Ольга Белая.

Заместитель директора по идеологической работе Слуцкого ЖКХ Елена Корженевская также не в курсе, насколько правдивая информация у нашего источника. Но она уверена - такого на предприятии быть не может: «Точно, я думаю, что это не так. Не знаю, кто это и зачем так говорит. Я думаю, что здесь нет правды. Такого точно быть не может, если это не сменная работа».