﻿ «Девочки по ночам ходят и рыскают по мусоркам». Обязывает местное ЖКХ?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Девочки по ночам ходят и рыскают по мусоркам». Обязывает местное ЖКХ?

06.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Недавно в группу SlutskGorod Вконтакте написал читатель, что практически каждый вечер в микрорайоне «Чехова» группа из пяти женщин «потрошит» контейнеры со вторсырьём. Затем поступило сообщения от местного жителя, который пожелал не называть своего имени: якобы работников ЖКХ заставляют до поздней ночи собирать и сортировать вторсырьё. Опровергнуть эту информацию нам пока не удалось, поскольку должностные лица Слуцкого ЖКХ не смогли дать точного ответа.

«Руководства ЖКХ заставляет делать план по сбору вторичного сырья, поэтому они ночами ходят и рыскают по мусоркам», — написал пользователь. Кроме того, он рассказал, что работникам приходится до часу ночи носить «хлам» и таскать на себе холодильники к сортировочной базе.

«Девочки действительно практически каждый день или через день ходят, говорят, начальство дало такое распоряжение. Но письменного приказа или распоряжения об этом никто в глаза не видел», — сообщил источник. 

Мы дозвонились в администрацию Слуцкого ЖКХ, но руководителей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию, на месте не было. При многократных звонках на личные телефоны никто не снимал трубку.

Однако Ольга Белая, эколог ЖКХ (точную формулировку своей должности дать отказалась), отметила, что о таком распоряжении она не слышала, и никаких ночных сборов вторсырья у них не проводят. «У нас сортировка работает с 8 до 17:00, обед с 13 до 14:00. Это официально. Если возникает необходимость, тогда оформляются приказы до какого времени они (рабочие - прим. админ.) работают. А такого вот, что до часу ночи, у нас нет. Да и куда же они принесут эти холодильники, если уже в 17:00 не работает сортировочная база? И там нет ни приёмщика, ни мастера. Я дала ту информацию, которой обладаю я», — пояснила Ольга Белая.

Заместитель директора по идеологической работе Слуцкого ЖКХ Елена Корженевская также не в курсе, насколько правдивая информация у нашего источника. Но она уверена - такого на предприятии быть не может: «Точно, я думаю, что это не так. Не знаю, кто это и зачем так говорит. Я думаю, что здесь нет правды. Такого точно быть не может, если это не сменная работа».

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно в группу SlutskGorod ВКонтакте написал читатель, что практически каждый вечер в микрорайоне «Чехова» группа из пяти женщин «потрошит» контейнеры со вторсырьём.
 
Новости дня
Новости разные
 
Два чалавекі пацярпелі ў аварыі з бяспраўнікам пад Мазыром (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика