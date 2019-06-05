|
В Воложине птицы 2 часа пытались освободить лебедёнка, но помогли спасатели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На помощь дикой природе. Спасатели пришли на выручку маленькому лебедю на одном из водоемов Воложина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почти два часа местные жители наблюдали за тем, как птицы пытались спасти своего ребенка, который запутался в рыболовной сети. Но все было безуспешно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На помощь дикой природе. Спасатели пришли на выручку маленькому лебедю на одном из водоемов Воложина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)