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«Если вы сидите на диете, хорошо бы, чтобы кухня была голубого цвета»
Источник материала: СТВ
Гость программы
Какие цвета обстановки в квартире благотворно влияют на настроение?
Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова. Какие цвета обстановки в квартире благотворно влияют на...
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