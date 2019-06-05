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Колорист: «Тёмно-синий цвет не очень конструктивно влияет на женщину»
Источник материала: СТВ
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Вы – автор книги «Колористика для визажистов»: какие темы Вы поднимаете в этой книге?
Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:
И представьте: пришла ко мне такая женщина, у которой есть такая небольшая проблема со взаимоотношением со Вселенной. И стилист говорит: отлично – синий костюм, белая сорочка и так далее. И делает ей такой же агрессивный образ. И получается круговорот в природе: она вышла на улицу в таком же агрессивном костюме, к ней начинают так же агрессивно относиться, и она: «Ну я же была права!»
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова. Вы – автор книги «Колористика для визажистов»: какие темы Вы...
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