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Колорист: «Тёмно-синий цвет не очень конструктивно влияет на женщину»

06.06.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова.

Вы автор книги «Колористика для визажистов»: какие темы Вы поднимаете в этой книге?

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:
Визажисты очень хотели, чтобы мы ее написали. Поэтому она так и называется. Но на самом деле каждая женщина, которой небезразлична ее внешность, может почитать. Потому что языком очень простым. Я по образованию художник, и все сложные академические знания я хотела преподнести так, чтобы женщина самостоятельно изучила этот вопрос. Самая важная тема, которая является связующим звеном всей книги, это как подбирать цвета индивидуально. И очень часто к стилисту приходит женщина, которая хочет выглядеть определённым образом. И зачастую женщине стилисты начинают делать синего цвета костюмы, все очень по дресс-коду. Но если мы спросим мотив – например, а почему ты хочешь этот цвет?

Например, темно-синий цвет – это единственный цвет, который не очень конструктивно влияет на женщину. На мужчин, кстати,– отлично, на женщин – так себе.

Колорист: «Тёмно-синий цвет не очень конструктивно влияет на женщину»

Он говорит о том, что либо ей не хватает уверенности в завтрашнем дне, либо она чего-то боится, либо она агрессивно настроена на окружающий мир.

И представьте: пришла ко мне такая женщина, у которой есть такая небольшая проблема со взаимоотношением со Вселенной. И стилист говорит: отлично – синий костюм, белая сорочка и так далее. И делает ей такой же агрессивный образ. И получается круговорот в природе: она вышла на улицу в таком же агрессивном костюме, к ней начинают так же агрессивно относиться, и она: «Ну я же была права!»

«Люди жёлтого типа мотивируются не деньгами». Какой цвет вы представляете, когда думаете о работе?

Люди в материале: Ольга Грибова
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова. Вы – автор книги «Колористика для визажистов»: какие темы Вы...
 
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