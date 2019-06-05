Колорист о гардеробе белорусов: «Можно просто добавить цвета – особенно кораллового»

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова.

Первое свидание: какое платье надеть?

Можно белорусов обозначить каким-то цветом? Мы к какому цвету склонны?

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:

Мне хочется забрать у них чёрный, серый из гардероба. Можно просто добавить цвета – особенно кораллового. Кстати, который является цветом этого сезона. Коралловый – это тёплый красный, с желтинкой.

Кстати, на мужчин он прекрасно влияет, реагируют.