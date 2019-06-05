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Колорист о гардеробе белорусов: «Можно просто добавить цвета – особенно кораллового»
Источник материала: СТВ
Гость программы
Можно белорусов обозначить каким-то цветом? Мы к какому цвету склонны?
Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова. Первое свидание: какое платье надеть? Можно белорусов...
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