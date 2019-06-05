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«Люди жёлтого типа мотивируются не деньгами». Какой цвет вы представляете, когда думаете о работе?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Мне всегда казался странным вопрос про любимый цвет. Мне кажется, мой любимый цвет – синий. Но он, наверное, и самый распространённый?
Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:
У меня любимый – зелёный.
Ольга Грибова:
Жёлтый!
Ольга Грибова:
Или давать зарплату билетами на концерт?
Ольга Грибова:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова. Мне всегда казался странным вопрос про любимый цвет. Мне...
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