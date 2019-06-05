Почему ценники со скидками жёлтые?

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист: Допустим, если я у вас спрошу, какого цвета у вас сейчас настроение или с каким цветом я у вас ассоциируюсь, я буду знать, как вы сейчас ко мне относитесь. Есть колористика, которая включает в себя не только знания эстетические – как красиво одеться, как красиво накраситься, как себе красиво сделать прическу – подобрать её цвет, но и глубокие знания по психологии цвета и цветовому маркетингу.
Почему вы видите жёлтый цвет при скидках? Как работает красный цвет, когда хотите есть?
Жёлтый цвет при скидках – это что?
Ольга Грибова: Это самый простой, примитивный цвет. Когда вы видите его, вы не можете не обратить на него внимание.