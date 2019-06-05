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Минприроды составит геологическую карту Беларуси

06.06.2019 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси составят геологическую карту страны. Об этом 6 июня заявили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минприроды составит геологическую карту Беларуси

Речь идёт о территориях, которые могут содержать полезные ископаемые. Сейчас ведутся подготовительные работы, а также поиск финансирования.

Программа по картированию начнёт действовать в 2021 году. Планируется, что это станет прорывом в геологоразведке.

Минприроды составит геологическую карту Беларуси

В ведомстве также отметили перспективность новых месторождений руды и нефти. К их разработке проявляют интерес инвесторы. Так, успешно завершились торги по поиску инвестора для разработки одного из нефтяных участков.

Минприроды составит геологическую карту Беларуси

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Только проведены торги. На сегодняшний день подводятся итоги торгов. Это нефтеносное месторождение. На сегодняшний день проявил интерес инвестор. Мы надеемся, что он действительно заключит договор и будет разрабатывать. Но это в перспективе.

Ежегодно в Беларуси добывают 1 миллион 700 тысяч тонн нефти. В 2019 году показатель планируют увеличить.

Люди в материале: Андрей Худык
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси составят геологическую карту страны. Об этом 6 июня заявили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о...
 
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