После выхода сериала «Чернобыль» вырос спрос на экскурсии в зону отчуждения

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает специальный тур по локациям, присутствующим в сериале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии?

Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу.



