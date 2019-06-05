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После выхода сериала «Чернобыль» вырос спрос на экскурсии в зону отчуждения

06.06.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает специальный тур по локациям, присутствующим в сериале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии?

Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу.

После выхода сериала «Чернобыль» вырос спрос на экскурсии в зону отчуждения

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает...
 
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