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После выхода сериала «Чернобыль» вырос спрос на экскурсии в зону отчуждения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает специальный тур по локациям, присутствующим в сериале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу.
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Новости Беларуси. Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает...
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