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Новости экономики за 06.06.2019

06.06.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Число бесконтактных платежей выросло в стране за год почти в 2 раза. Средний платёж – 15 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 06.06.2019

При этом пользователи все чаще платят бесконтактно смартфонами, а не пластиковыми картами. Если смотреть по категориям товаров и услуг, то чаще всего жители страны оплачивают бесконтактно продукты, заказы в кафе, покупки на заправках и в аптеках. Пользователи активно платят также за транспорт, коммунальные услуги, мобильную связь.

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Были бесконтактные платежи и на гораздо более крупные суммы: например, более 6 тысяч рублей – за турпутевку, 2,5 тысячи рублей – по счету в баре, почти 2 тысячи рублей – за детские игрушки.

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И очередной бум на потребительские кредиты. Всего банкам белорусы задолжали более 12 миллиардов рублей. Из них треть – это займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки. Не исключено, что правила выдачи потребительских кредитов ужесточат. За апрель долги белорусов перед банками увеличились на 207 миллионов рублей. Это рекордный месячный прирост в этом году. Для сравнения в феврале было 98,5 миллиона.

Новости экономики за 06.06.2019

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел новые правила выдачи займов, когда учитывается коэффициент долговой нагрузки. Однако, несмотря на эти меры, рост задолженности населения перед банками продолжается.

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Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Число бесконтактных платежей выросло в стране за год почти в 2 раза. Средний платёж – 15 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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