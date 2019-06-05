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Дмитрий Мезенцев провёл первый брифинг: о чём говорил новый посол России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Потенциал союзного договора велик, а споры России и Беларуси нужно рассматривать через призму стратегического партнёрства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 6 июня высказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он провёл первый брифинг для белорусских журналистов.
В Минск дипломат прибыл всего несколько дней назад. Сменил на посту Михаила Бабича. Напомним, Дмитрий Мезенцев был назначен послом 30 апреля указом Президента России Владимира Путина.
Он политик достаточно опытный. Только за последние 10 лет он возглавлял Иркутскую область, потом был генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества, ну а до 29 мая являлся сенатором от Сахалинской области.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Новый посол России в Беларуси подчеркнул, что в первую очередь будет работать над тем, чтобы отношения между странами были ещё более результативными. А также пообещал, что «двери российского посольства будут широко распахнуты для белорусских друзей и коллег».
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Новости Беларуси. Потенциал союзного договора велик, а споры России и Беларуси нужно рассматривать через призму стратегического партнёрства, сообщили в...
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