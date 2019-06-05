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Тренер Гуренко приступил к работе в "Динамо Минск"
Источник материала: Интерфакс
Бывший тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко вновь вернулся в клуб, сообщается на сайте команды.
"На данный момент Сергей Витальевич (Гуренко – ИФ) приступил к работе с основным составом нашего клуба", - говорится в сообщении.
Будучи футболистом, Сергей Гуренко защищал цвета минского "Динамо" в 2009 году. В том же сезоне принял решение о завершении карьеры игрока, а позже стал главным тренером бело-синих, проработав на посту до 2010 года. В 2016 году Гуренко вновь возглавил клуб, где трудился до конца сезона-2018. Именно под его руководством минское "Динамо" остановилось в шаге от золотых медалей в 2017 году. В прошлом сезоне динамовцы завоевали бронзовые медали чемпионата.
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Бывший тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко вновь вернулся в клуб, сообщается на сайте команды. "На данный момент Сергей Витальевич (Гуренко – ИФ) приступил к...
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