Источник материала: Интерфакс

Бывший тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко вновь вернулся в клуб, сообщается на сайте команды.

"На данный момент Сергей Витальевич (Гуренко – ИФ) приступил к работе с основным составом нашего клуба", - говорится в сообщении.

Будучи футболистом, Сергей Гуренко защищал цвета минского "Динамо" в 2009 году. В том же сезоне принял решение о завершении карьеры игрока, а позже стал главным тренером бело-синих, проработав на посту до 2010 года. В 2016 году Гуренко вновь возглавил клуб, где трудился до конца сезона-2018. Именно под его руководством минское "Динамо" остановилось в шаге от золотых медалей в 2017 году. В прошлом сезоне динамовцы завоевали бронзовые медали чемпионата.