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Замедление процессов интеграции в ЕАЭС происходит из-за "головокружения от успехов" – вице-премьер Петришенко

06.06.2019 19:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Каждая страна-участница ЕАЭС  должна получать выгоду от этого интеграционного союза, но на данный момент наблюдается замедление интеграционных процессов, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на ХXIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы от зоны свободной торговли, созданной в СНГ, максимально быстрыми шагами перешли к единой таможенной территории, к Таможенному союзу "тройки", а затем сразу же приросли, расширились и трансформировались в Евразийский экономический союз "пятерки". И получается, что на определенном этапе, как говорили классики, у нас появилось "головокружение от успеха" интеграционного, но по многим аспектам мы видим, что не удалось достигнуть такого успеха", — сказал Петришенко, отвечая на вопрос президента Делового совета Евразийского экономического союза Виктора Христенко. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Вице-премьер подчеркнул, что, притормозив процесс наделения определенными полномочиями Евразийской экономической комиссии, оставив при этом ключевые аспекты регулирования за национальными правительствами, в настоящее время наблюдается рост количества препятствий во взаимной торговле.

"Мы доработались до того, что даже отдельного Министра по изъятиям ввели, который занимается только изъятиями, но, к сожалению, их не становится меньше, их становится больше. Поэтому надо преодолевать „национальный эгоизм“, еще раз проинвентаризировать все то, что нам удалось достичь за 5 лет нашего функционирования", — сказал Петришенко.

Он подчеркнул также необходимость расширения регуляторной компетенции Евразийской экономической комиссии: "Евразийская экономическая комиссия должна обладать более широкими полномочиями и уровень ее ответственности должен тоже повышаться. Если из-за того, что Комиссия не досмотрела и был нанесен ущерб непринятия, промедления, либо принятия решения об отмене того или иного решения, принятого национальным правительством, которое нанесло ущерб другим странам, — должны вводиться компенсационные элементы ответственности, иначе мы не преодолеем тот нигилизм, который, к сожалению, существует в правоприменительной практике нашего Евразийского экономического союза".

В заключение Игорь Петришенко выразил надежду на то, что в ближайшее время повестка дня Евразийской интеграции станет понятной простым людям, которые должны чувствовать преимущество от интеграции. А Беларусь сделает все возможное, чтобы ее председательство в результате принесло успех всему Евразийскому экономическому союзу.

ПМЭФ — главный ежегодный экономический форум России и других стран СНГ — проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. ПМЭФ-2019 проходит с 6 июня по 8 июня. Участие в нем принимают около 12 тысяч гостей из 140 стран мира, более 270 компаний.

 
 
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