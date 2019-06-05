Источник материала: Интерфакс

Загрязнение нефтепровода "Дружба" произошло по халатности как тех лиц, которые закачали "грязную нефть" в нефтепровод, так и тех, кто не проконтролировал качество этой нефти, высказал мнение вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"В настоящее время с причинами разбираются правоохранительные органы. Это была, как минимум, преступная халатность со стороны тех лиц, которые закачали грязную нефть в трубу, и со стороны тех лиц, которые не проконтролировали качество этой нефти при закачке", - сказал он.

Тем не менее, по его словам, ситуация с загрязнением нефтепровода "Дружба" и остановкой экспорта в мае, не является фатальной ошибкой для российской нефтяной промышленности.

"Это неприятная история, но не фатальная. Все с пониманием относятся к этому процессу. Технические проблемы могут возникнуть где угодно", - Козак.