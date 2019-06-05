Козак: пока нет оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашения по топливу

Источник материала: Интерфакс

Правительство пока не видит предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями по стабилизации топливного рынка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Пока, исходя из тех решений, что приняты в правительстве, исходя из той ситуации, что существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен, оснований, исходя из того, что был принят демпфер, предпосылок к тому, что нужно продлевать соглашение, нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".