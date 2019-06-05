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Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш»

06.06.2019 21:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Flickr.com

Папа Римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», в которой изменен итальянский текст молитвы «Отче наш». Об этом пишет католическое издание Avvenir

Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш» Почему Папа Римский «хочет изменить» слова в «Отче наш»?

В новом варианте молитвы фраза «не введи нас во искушение» заменена на «не дай нам поддаться искушению». Этот перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев.

Напомним, папа Римский Франциск заявлял о необходимости изменить текст молитвы «Отче наш» еще в 2017 году. По словам понтифика, читая переводы молитвы на английский и некоторые другие языки, можно подумать, что «бог провоцирует на искушение».

На данный момент для богослужений используют третье издание миссала от 2002 года, которое было одобрено понтификом Иоанном Павлом II. Но в некоторых местах все еще применяют переводы второго типового издания 1975 года.

 
 
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Фраза «не введи нас во искушение» заменена на «не дай нам поддаться искушению».
 
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