Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Папа Римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», в которой изменен итальянский текст молитвы «Отче наш». Об этом пишет католическое издание Avvenir .

В новом варианте молитвы фраза «не введи нас во искушение» заменена на «не дай нам поддаться искушению». Этот перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев.

Напомним, папа Римский Франциск заявлял о необходимости изменить текст молитвы «Отче наш» еще в 2017 году. По словам понтифика, читая переводы молитвы на английский и некоторые другие языки, можно подумать, что «бог провоцирует на искушение».

На данный момент для богослужений используют третье издание миссала от 2002 года, которое было одобрено понтификом Иоанном Павлом II. Но в некоторых местах все еще применяют переводы второго типового издания 1975 года.