|
Когда слово кормит: президент Туркменистана накормил людей на гонорары от своих книг
Источник материала: Партизан
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов устроил угощение для жителей села Кипчак в честь праздника Ураза-байрам. Об этом
Отмечается, что угощение было организовано за счет авторских гонораров Бердымухамедова, написавшего несколько десятков книг на самые разные темы.
Перед началом трапезы президент еще раз напомнил, что у туркменского народа существует традиция чтить память усопших, в связи с чем и было организовано посещение могилы первого президента страны Сапармурата Ниязова, семейная усыпальница которого находится в селе Кипчак.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов устроил угощение для жителей села Кипчак в честь праздника Ураза-байрам. Об этом сообщило госинформагентство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)