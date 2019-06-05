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Зеленский назвал условия для своей отставки
Источник материала: Партизан
Петиция за оставку Зеленского собрала более 60 тыс. подписей. Президент ответил, что уйти с должности не может по объективным причинам и предложил противникам требовать от Рады рассмотреть законопроект об импичменте.
Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием покинуть должность главы государства. Причин для такого шага нет, заявил он,
Зеленский сослался на статью 108 конституции Украины, в которой говорится, что полномочия президента прекращаются досрочно в случае:
отставки
невозможности выполнять их по состоянию здоровья
импичмента
смерти
«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам оставить свою должность в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — написал президент Украины.
Он добавил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, поддержавших его во втором туре и рассказал, что хотя и устает в старом офисе «с призраками коммунизма в шкафах», в целом неплохо себя чувствует и планирует поддерживать хорошую физическую форму.
Подписавшим петицию за его отставку Зеленский предлагает требовать у Рады быстрее рассмотреть закон об импичменте, который он внес в парламент 29 мая. «Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех без исключения чиновников и процесс жесткого очищение власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законным, а главное — реальным способом», — заключил Зеленский. 4 июня Рада отказалась рассматривать данный законопроект.
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Петиция за оставку Зеленского собрала более 60 тыс. подписей. Президент ответил, что уйти с должности не может по объективным причинам и предложил противникам...
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