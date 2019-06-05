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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

06.06.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом. Об этом в интервью РБК сообщил министр иностранных дел России


Фото: Reuters

«Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно, — сказал Лавров. — В апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум». Россия это предложение отвергла. «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», — пояснил министр.

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России). Власти Украины не признают Крым российским и считают, что Россия оккупировала полуостров, в том числе и потому, что украинское законодательство не предусматривало возможность проведения такого референдума. Президент России Владимир Путин называет вопрос принадлежности Крыма исторически закрытым.

Джон Керри возглавлял Госдепартамент США с 2013 по 2017 год. Керри опубликовал мемуары в сентябре прошлого года. Бывший госсекретарь, кроме прочего, описывает напряженность, которая иногда возникала между Ираном и Россией. Он цитирует Лаврова, который однажды сказал своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу: «Джавад, у вас нет полномочий заключать [ядерную] сделку? Если это так, то, пожалуйста, просто сообщите нам. Вы напрасно тратите наше время». Это было в 2015 году во время заключительной фазы переговоров по иранской ядерной программе — 15 июля 2015 года Иран и страны «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по этой проблеме. 9 мая прошлого года США объявили о выходе из сделки.



 
 
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В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако...
 
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