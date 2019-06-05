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«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет

06.06.2019 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

13 лет назад на экранах появились первые серии ситкома «Счастливы вместе». Сериал повествовал о типичной семье из Екатеринбурга, их нравах и образе жизни. Члены семьи Букиных все так же счастливы, как и их соседи Полено. О том, как изменились актеры с 2006 года — в нашем материале. 

Виктор Логинов 

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет

Главу веселой семейки — Гену Букина — сыграл Виктор Логинов. Именно эта роль принесла актеру известность. Для того, чтобы стать Геной Букиным, актеру пришлось отрезать длинные волосы. Его герой показывает серые будни отца семейства: Гена работает в обувном магазине, терпит жену и воспитывает двоих проблемных детей.    

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет
Фото: instagram.com/loginov_victor

После сериала Виктор Логинов поучаствовал в съемках не одного десятка сериалов, был ведущим шоу «Интуиция». В 2016 году актер являлся ведущим известного шоу «Кулинарный поединок».    

Наталья Бочкарева 

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет

Жена Гены Букина — Даша Букина — малоактивная и привлекательная женщина. Эту роль сыграла Наталья Бочкарева. В сериале Даша Букина — домохозяйка, которая много курит, не готовит, не убирает, не интересуется своими детьми. Даша Букина предпочитает обсуждать никчемность мужей с соседкой.    

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет
Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарева после съемок сериала продолжила карьеру актрисы и телеведущей. В 2018 году её можно было узнать в роли менеджера McDonalds в фильме «Елки Последние».   

Дарья Сагалова   

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет

Дарья Сагалова сыграла в сериале «Счастливы вместе» роль дочери Даши и Гены Букиных — Свету Букину. По сериалу эта девушка не отличается блистательным умом. Ее интересуют только отношения с противоположным полом и собственная внешность. Из-за глупости Света Букина попадает в нелепые истории на протяжении всего сериала.   

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет
Фото: instagram.com/dariasagalova

После «Счастливы вместе» Дарья Сагалова поучаствовала в съемках нескольких фильмов и сериалов. Сейчас актриса занимается развитием своей танцевальной школы и воспитывает двоих детей.    

Александр Якин    

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет

У Светы Букиной в сериале есть такой же, как и она сама, несмышленый брат. Рому Букина сыграл Александр Якин. В сериале Рома и Света — два подростка, которыми не занимаются родители.    

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет
Фото: instagram.com/yakimoto_san

Актеру принесли известность съемки в сериале «Счастливы вместе», а позже еще главная роль в сериале «Восьмидесятые». В 2017 году Александр Якин принял участие в съемках сериала «Физрук».   

Юлия Захарова    

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет

По сюжету сериала у Букиных есть соседи — семейная пара Лена и Толик Полено. Юлия Захарова сыграла роль Лены Полено — подруги Даши Букиной. У Лены и Толика нет детей. Чем они постоянно хвастаются перед соседями. В сериале Лена Полено не терпит Гену Букина, поэтому считается лучшей подругой его жены — дамы часто обсуждают своих мужей и подстраивают шалости.    

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет
Фото: instagram.com/ejikikungfu 

Сейчас Юлия Захарова играет в театре и открывает новые проекты.  

Павел Савинков  

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет

Мужа Лены Полено — Толика — сыграл Павел Савинков. В сериале Толик — безработный. Он боится свою жену Лену и любит проводить время с Геной Букиным. 

«Счастливы вместе»: как изменились актёры сериала за 13 лет
Фото: instagram.com/_pavel_savinkov_

После сериала «Счастливы вместе» Павел Савинков поучаствовал во внушающем количестве проектов, таких как: «Метод Лавровой», «Переезд» и недавно вышедшем сериале «Улица».   

Для полного погружения в атмосферу сериалов того времени советуем взглянуть на то, как изменились актеры сериала «Моя прекрасная няня» (смотрите здесь).    

Люди в материале: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Александр Якин, Юлия Захарова, Павел Савинков
 
 
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13 лет назад на экранах появились первые серии ситкома «Счастливы вместе». Сериал повествовал о типичной семье из Екатеринбурга, их нравах и образе жизни. Члены...
 
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