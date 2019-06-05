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Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

06.06.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная выставка «Белагро» в эти дни главный поставщик аграрных новостей. Форум уже давно вышел за рамки выставки и превратился в смотр последних достижений,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь и совершенно новый трактор МТЗ в 500 лошадиных сил, и экспериментальное поле с образцами различных сор­тов зерновых, и чудеса белорусской селекции. Например, сегодня на «Белагро» прошел конкурс среди буренок.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Маникюр, педикюр и даже пилинг. Подготовка перед выходом на импровизированный подиум, как на конкурсе красоты. Правда, здесь конкурсантки – лучшие племенные коровы Беларуси. Сначала животные несколько тушуются, но спустя мгновения успокаиваются и показывают себя во всей красе.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Дефиле при таком скоплении зрителей – серьёзный стресс для бурёнок. Потому рядом с каждой – животноводы, знакомые им с детства. Надо – и красоту наведут, и успокоят.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Галина Ермакова, оператор машинного доения КСУП «Брилёво» Гомельской области:
Животное – это второй ребёнок. Второй, третий. И уход за ним, как за ребёнком. Чем больше ласки животному, тем больше от него отдача»

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Оценивает бурёнок профессиональное жюри. Причем, визуальная оценка – лишь один из атрибутов. От опытных глаз не скроется ни один нюанс, победитель должен быть идеальным как с эстетической, так и технической точки зрения.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Евгений Поболовец, СТВ:
Выбор лучшей племенной коровы – это как подбор автомобиля. Здесь также учитывается множество параметров. Животных оценивают по 18 позициям. Твёрдость вымени говорит о том, что корова будет давать много молока. Сухие ноги – о том, что она будет долго жить. Цена на такую корову, как и на автомобиль, может доходить до 7 тысяч долларов США»

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

А это уже и серьёзный экспортный потенциал. Потому среди многочисленных зрителей и покупатели из-за рубежа. Наши коровы по своим характеристикам ничем не уступают европейским, но выигрывают в соотношении цена-качество.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

И вот он, кульминационный момент. Фанфары, аплодисменты зрителей и награда победителю – гран-при конкурса сегодня у бурёнки по имени Маланка из агрогородка Муховец Брестской области. В том году на этом же конкурсе она была второй, сегодня – заслуженная победа. Рецепт успеха не тривиален.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

И всё же одного старания мало. Генетика берёт своё. Брестская область третий год в лидерах по стране по надоям, здесь же – больше всего коров селекционного отдела, то есть – высокопродуктивных. Это когда при меньших затратах на корм, корова даёт больше молока.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Иван Коронец, начальник биотехнологического селекционного центра НПЦ НАН Беларуси:
Селекция идёт на уровне европейских стран. Мы широко используем американскую, североамериканские технологии. Мы находимся в тренде всех мировых процессов.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

И потому сегодня Беларусь по праву считают одним из лидеров в мире по молочному скотоводству: как с точки зрения генетики, так и производства молока. Об эффективности этой работы лучше всего говорят цифры.

Каирлы Омашев: «Генетика такого же уровня, что и в Голландии. А по цене у вас будет дешевле»

Бурёнку по кличке Маланка по приезду домой ждёт праздничный фуршет. «Всё лучшее - ей» – шутят победители.

Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

А вот гости из Казахстана вовсе не лукавят, когда признаются: местные фермеры уже готовят контракты на покупку в ближайшее время 200 племенных белорусских коров.

Люди в материале: Галина Ермакова, Иван Коронец
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Международная выставка «Белагро» в эти дни главный поставщик аграрных новостей. Форум уже давно вышел за рамки выставки и превратился в смотр...
 
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