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Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международная выставка «Белагро» в эти дни главный поставщик аграрных новостей. Форум уже давно вышел за рамки выставки и превратился в смотр последних достижений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь и совершенно новый трактор МТЗ в 500 лошадиных сил, и экспериментальное поле с образцами различных сортов зерновых, и чудеса белорусской селекции. Например, сегодня на «Белагро» прошел конкурс среди буренок.
Маникюр, педикюр и даже пилинг. Подготовка перед выходом на импровизированный подиум, как на конкурсе красоты. Правда, здесь конкурсантки – лучшие племенные коровы Беларуси. Сначала животные несколько тушуются, но спустя мгновения успокаиваются и показывают себя во всей красе.
Дефиле при таком скоплении зрителей – серьёзный стресс для бурёнок. Потому рядом с каждой – животноводы, знакомые им с детства. Надо – и красоту наведут, и успокоят.
Галина Ермакова, оператор машинного доения КСУП «Брилёво» Гомельской области:
Оценивает бурёнок профессиональное жюри. Причем, визуальная оценка – лишь один из атрибутов. От опытных глаз не скроется ни один нюанс, победитель должен быть идеальным как с эстетической, так и технической точки зрения.
Евгений Поболовец, СТВ:
А это уже и серьёзный экспортный потенциал. Потому среди многочисленных зрителей и покупатели из-за рубежа. Наши коровы по своим характеристикам ничем не уступают европейским, но выигрывают в соотношении цена-качество.
И вот он, кульминационный момент. Фанфары, аплодисменты зрителей и награда победителю – гран-при конкурса сегодня у бурёнки по имени Маланка из агрогородка Муховец Брестской области. В том году на этом же конкурсе она была второй, сегодня – заслуженная победа. Рецепт успеха не тривиален.
И всё же одного старания мало. Генетика берёт своё. Брестская область третий год в лидерах по стране по надоям, здесь же – больше всего коров селекционного отдела, то есть – высокопродуктивных. Это когда при меньших затратах на корм, корова даёт больше молока.
Иван Коронец, начальник биотехнологического селекционного центра НПЦ НАН Беларуси:
И потому сегодня Беларусь по праву считают одним из лидеров в мире по молочному скотоводству: как с точки зрения генетики, так и производства молока. Об эффективности этой работы лучше всего говорят цифры.
Бурёнку по кличке Маланка по приезду домой ждёт праздничный фуршет. «Всё лучшее - ей» – шутят победители.
А вот гости из Казахстана вовсе не лукавят, когда признаются: местные фермеры уже готовят контракты на покупку в ближайшее время 200 племенных белорусских коров.
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Новости Беларуси. Международная выставка «Белагро» в эти дни главный поставщик аграрных новостей. Форум уже давно вышел за рамки выставки и превратился в смотр...
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