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Мадуро назначил нового министра электроэнергетики, чтобы тот восстановил систему электроснабжения

06.06.2019 21:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил профессора-инженера Фредди Брито Маэстре новым министром электроэнергетики.

На этом посту он сменит Луиса Мотту Домингеса.

"Фредди Брито Маэстре будет продолжать работу над полным восстановлением национальной системы электроснабжения в качестве министра электроэнергетики", - написал Мадуро в твиттере.

Он указал, что Брито Маэстре работает в Центральном университете Венесуэлы, где занимается предметами, связанными с электроэнергетикой.

В последние месяцы в Венесуэле произошло несколько крайне масштабных аварий, нарушавших электроснабжение. Они произошли на фоне масштабных акций протеста оппозиции, добивающейся ухода Мадуро от власти.

Так, в середине апреля наибольшая часть Венесуэлы осталась без электричества. Это произошло в пятый раз с начала марта этого года. Перебои с электроснабжением затронули тогда 20 из 23 венесуэльских штатов.

Президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за перебои с электроснабжением на США и оппозицию. В свою очередь критики Н.Мадуро считают, что сбои связаны с износом электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, плохого обслуживания и коррупции.

 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил профессора-инженера Фредди Брито Маэстре новым министром электроэнергетики. На этом посту он сменит Луиса Мотту...
 
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