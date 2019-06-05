Китай и РФ планируют расширить взаимный студенческий обмен до 100 тыс. человек к 2020 году - Си Цзиньпин

Источник материала: Интерфакс

Россия и Китай будут стремиться нарастить студенческий обмен между двумя странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы активно работаем над доведением масштаба обмена студентами до 100 тыс. человек к 2020 году", - сообщил китайский лидер на церемонии вручения ему диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.

Си Цзиньпин подчеркнул, что вручение диплома стало большой честью для него. Он напомнил, что в стенах этого вуза учились и преподавали видные ученые, в том числе Менделеев, Попов и Павлов. Си Цзиньпин добавил, что этот университет славится своими традициями востоковедения и сильным составом преподавателей китайского языка. Кроме того, вуз активно сотрудничает с университетами Китая.

"Сотрудничество в сфере образования представляет собой один из главных каналов укрепления взаимопонимания и дружбы между народами", - сказал председатель КНР. По его словам, около 900 учебных заведений двух стран уже заключили более тысячи соглашений между собой. "Межвузовские контакты с каждым годом расширяются", - констатировал он.

Обращаясь к молодежи, присутствующей на церемонии, Си Цзиньпин подчеркнул, что от них во многом будет зависеть будущее отношений двух стран. "Молодым людям двух стран необходимо с чувством долга рука об руку двигаться вперед, вдохновлять друг друга", - напутствовал он.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев в своем выступлении отметил, что партнерство двух стран в образовании и науке "демонстрирует небывалую активность". В частности, он сообщил, что 5 июня было подписано соглашение о создании российского научно-исследовательского института в университете Цинхуа.

"За последние три года университету удалось в 10 раз увеличить число китайских специалистов, участвующих в конференциях, а также других научных и научно-практических мероприятиях, в четыре раза расширить количество обучающихся из Китая - сегодня это каждый 15-й студент университета, в три раза повысить число студентов, изучающих китайский язык - каждый 20-й студент нашего университета, в три раза увеличить количество образовательных программ с китайским компонентом - теперь это каждая 10-я программа нашего университета", - сказал Кропачев.

Он добавил, что количество активных слушателей по китайскому языку для начинающих, разработанных специалистами СПбГУ, приближается к 100 тыс. человек.