Источник материала: Интерфакс

Добыча нефти в России падает сильнее, чем требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и частично из-за ситуации с "Дружбой", сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Во-первых, это связано с тем, что компании вышли на ремонт в большей степени, и в том числе частично связано с необходимостью восстановления качества нефти в трубе. Мы восстановим эту добычу, она в течение года всё равно будет восстановлена. Это просто более целесообразно для ускорения процесса очищения нефтепровода", - сказал он.

Министр отметил, что "это ситуация июня месяца".