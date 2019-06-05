|
Добыча нефти в РФ падает сильнее, чем требует сделка ОПЕК, из-за ремонтов на НПЗ и из-за частичной ситуации с "Дружбой" - Новак
Источник материала: Интерфакс
Добыча нефти в России падает сильнее, чем требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и частично из-за ситуации с "Дружбой", сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
"Во-первых, это связано с тем, что компании вышли на ремонт в большей степени, и в том числе частично связано с необходимостью восстановления качества нефти в трубе. Мы восстановим эту добычу, она в течение года всё равно будет восстановлена. Это просто более целесообразно для ускорения процесса очищения нефтепровода", - сказал он.
Министр отметил, что "это ситуация июня месяца".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добыча нефти в РФ падает сильнее, чем требует сделка ОПЕК, из-за ремонтов на НПЗ и из-за частичной ситуации с "Дружбой" - Новак
Добыча нефти в России падает сильнее, чем требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и частично из-за ситуации с "Дружбой", сообщил журналистам глава Минэнерго Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)