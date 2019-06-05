Источник материала: Интерфакс

Россия хочет не торопясь, честно и разумно посчитать размер ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Размер ущерба еще не определен, и мы не торопимся его определять", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, суммы ущерба, называемые ранее, ничего общего с реальностью не имеют.

"Договорились разумно, по-честному все посчитать. И весь ущерб, конечно же, будет возмещен", - добавил Козак.