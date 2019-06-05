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Козак: размер ущерба от загрязнения "Дружбы" не определен и мы не торопимся его определять
Источник материала: Интерфакс
Россия хочет не торопясь, честно и разумно посчитать размер ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Размер ущерба еще не определен, и мы не торопимся его определять", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, суммы ущерба, называемые ранее, ничего общего с реальностью не имеют.
"Договорились разумно, по-честному все посчитать. И весь ущерб, конечно же, будет возмещен", - добавил Козак.
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