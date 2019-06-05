|
Оберег от молнии и гарант урожая. В Ветковском районе провели древний обряд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже долгое время с праздником Вознесения Господня связывают уникальный белорусский обряд «Пахаванне стралы», который своими корнями уходит в дохристианские времена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смысл обряда – отвести стрелу от деревни, т.е уберечь ее от разных бед.
Страла – это молния, её женщины просят обойти их село. Когда-то стрельные песни разрешалось петь раз в году. Только в этот день. В остальное время считалось большим грехом.
Александр Добриян, СТВ:
Надежда Нортон в белорусский Столбун прилетела из солнечной Калифорнии. Из аэропорта – прямо в метафизику народной обрядности.
Надежда Нортон, участник обряда (США):
Обряд заканчивается в ржаном поле, где женщины хоронят символическую стрелу – деньги или украшения.
9 колосков собранных в этот день на поле хозяйки хранят дома за иконами весь год. Оберег от молнии и залог достатка.
Год от года интерес к столбунским традициям не падает. Вот и в этом году в хороводе большая половина – приезжие.
Светлана Паращенко, руководитель народного фольклорно-этнографического коллектива «Столбунскія вячоркі»:
Екатерина Лукашенко, участница обряда:
Обряд «Пахаванне стралы» сегодня продолжает жить в нескольких деревнях посожья. Кроме Ветковского района Беларуси традиция распространена и в российском приграничье. Однако, наиболее массовым и самобытным считается традиция в деревне Столбун.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уже долгое время с праздником Вознесения Господня связывают уникальный белорусский обряд «Пахаванне стралы», который своими корнями уходит в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)