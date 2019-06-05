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Любовь Черкашина: «Мы никогда не будем рассказывать до соревнований о каких-то медалях»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть больше двух недель остаётся до самого масштабного спортивного события нашей страны – II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Совсем скоро представители из 50 стран покажут себя в 15 видах спорта.
Одним из популярнейших видов среди болельщиков станет художественная гимнастика. Соревнования пройдут на площадке «Минск-Арены». 52 грации разыграют 8 комплектов наград. Больше всего надежд возлагают на нашу гимнастку Екатерину Галкину, которая выступит в индивидуальных упражнениях.
В групповых же нашу команду представят пять девочек Арина Цицилина, Анна Швайба, Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко и Анна Гайдукевич. Однако, несмотря на солидное белорусское представительство, о медалях в сборной пока говорят с опаской.
Любовь Черкашина, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
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Новости Беларуси. Чуть больше двух недель остаётся до самого масштабного спортивного события нашей страны – II Европейских игр, сообщили в программе...
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