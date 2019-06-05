ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко вышла в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»

06.06.2019 22:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко и бельгийка Элиз Мертенс вышли в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»

Матч должен был пройти накануне, но из-за дождя встреча была сыграна только сегодня. В четвертьфинале белоруска и бельгийка оказались сильнее украинско-латвийского дуэта Людмира Киченок – Алёна Остапенко.

Арина Соболенко вышла в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»

Победа в двух партиях – 7:5, 6:2. В одной второй финала противостоять Соболенко и Мертенс будут Тимея Бабош – Кристина Младенович.

Люди в материале: Арина Соболенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Арина Соболенко и бельгийка Элиз Мертенс вышли в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матч должен был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Капремонт прошёл, а грязь осталась. На ул.Киселёва жители жалуются на погром, устроенный строителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика