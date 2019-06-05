Арина Соболенко вышла в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко и бельгийка Элиз Мертенс вышли в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Матч должен был пройти накануне, но из-за дождя встреча была сыграна только сегодня. В четвертьфинале белоруска и бельгийка оказались сильнее украинско-латвийского дуэта Людмира Киченок – Алёна Остапенко.





Победа в двух партиях – 7:5, 6:2. В одной второй финала противостоять Соболенко и Мертенс будут Тимея Бабош – Кристина Младенович.