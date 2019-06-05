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Капремонт прошёл, а грязь осталась. На ул.Киселёва жители жалуются на погром, устроенный строителями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Погром в центре Минска. Жители одного из дворов на Киселёва страдают от последствий капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
После завершения работ на месте детской площадки красуется яма, вблизи подъездов нет скамеек, а машины паркуются прямо на зелёной зоне. Точнее на том, что от неё осталось. Проблеме уже несколько месяцев. С криком о помощи жители обратились на горячую линию СТВ.
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Капремонт прошёл, а грязь осталась. На ул.Киселёва жители жалуются на погром, устроенный строителями
Новости Беларуси. Погром в центре Минска. Жители одного из дворов на Киселёва страдают от последствий капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные...
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