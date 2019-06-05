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Они участвовали в освобождении Лиозно. На Витебщине перезахоронили останки 36 красноармейцев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь помнит. В Лиозненском районе 6 июня перезахоронили останки 36 красноармейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили поисковики минувшей весной. Предположительно, погибли советские воины в середине войны при освобождении Лиозно. Удалось установить фамилии трех человек.
В последний путь их провожают, как героев. Под звуки оркестра, оружейные залпы и с благословения батюшки. Вокруг – известные люди, поисковики и дети. Таким когда-то был и Василий Голубовский.
Василий Голубовский, уроженец деревни Рублево:
Лиозненская земля обильно полита кровью советских воинов. Здесь долгие месяцы стоял фронт. Отсюда началась и освободительная операция «Багратион».
88 братских могил, где покоятся более 30 тысяч солдат. И с каждым годом поисковики поднимают из-под земли по несколько десятков человек.
По медали «За отвагу» удалось установить имя москвича Ростислава Опекаловского. По медали «За боевые заслуги» -- уроженца Курской области России Федора Борисова.
Анастасия Аласания, СТВ:
Инициируют местные жители и поиски родственников погибших под Лиозно солдат. Например, недавно нашли медаль «За боевые заслуги» витебчанина Леонида Подласенко. Теперь ищут его близких, чтобы передать медаль. В торжественной обстановке. Как сегодня награду Опекаловского – москвичам. Всё это – белорусско-российская акция «Награда – внукам».
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Новости Беларуси. Беларусь помнит. В Лиозненском районе 6 июня перезахоронили останки 36 красноармейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их...
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