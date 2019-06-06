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«Зрителей ждут захватывающие поединки». В Минске пройдёт международный бойцовский вечер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 июня в Минске пройдёт международный бойцовский вечер, в программу которого войдут поединки по муай-тай, смешанным единоборствам и кикбоксингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Зрителей ждёт 11 поединков, в которых сойдутся лучшие спортсмены из Беларуси, России и Таджикистана. Особенными станут бои с участием легендарных Юрия Жуковского, Мурата Азербиева и другие представители нашей национальной сборной.
Турнир станет точкой уходящего сезона. Исключением стала Алёна Лешкевич, которой в конце июля предстоит показать себя на чемпионате мира в Бангкоке.
Елена Лешкевич, многократная чемпионка мира по муай-тай:
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
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Новости Беларуси. 7 июня в Минске пройдёт международный бойцовский вечер, в программу которого войдут поединки по муай-тай, смешанным единоборствам и...
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