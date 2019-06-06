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Главный тренер по лёгкой атлетике: «Нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если в школе промежуточный итог полученных знаний подводит четверть, то в белорусской легкой атлетике ее функции выполняет борьба за призы Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На одних дорожках – атлеты национальной сборной и претенденты на попадание в основную команду. 6 июня спортсмены со всех областей страны спорили за награды в беговых дисциплинах, спортивной ходьбе, прыжках и метании.
Отметим Эльвиру Герман, которая в финальном забеге на 100 метров стала победительницей с результатом – 12, 80 секунды. Таким образом, спортсменка выполнила квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио.
Турнир продолжится и завтра. Напомним, что от белорусской команды на II Европейских играх в легкой атлетике страну представит 21 спортсмен.
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Главный тренер по лёгкой атлетике: «Нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский»
Новости Беларуси. Если в школе промежуточный итог полученных знаний подводит четверть, то в белорусской легкой атлетике ее функции выполняет борьба за призы...
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