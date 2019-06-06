Недосеков занял 3-е место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Источник материала: Tut.by

Белорус Максим Недосеков занял 3-е место в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.



Максим Недосеков. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В своей лучшей попытке Максим Недосеков взял высоту 228 см. После этого он дважды безуспешно пытался штурмовать 231 см, а в третьем подходе заказал 233 см. Но повторить личный рекорд не смог.

Победу одержал украинский прыгун Богдан Бондаренко (231 см, повторение лучшего результата сезона в мире), второе место занял сириец Маджд Эддин Газаль (228 см), опередивший белоруса благодаря меньшему числу попыток.

В прыжках в длину у женщин белорусская спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова заняла 7-е место (6,59 м). В тройку призеров вошли Малайка Михамбо из Германии (7,07 м), Катерине Ибаргуэн из Колумбии (6,87 м) и Бритни Риз из США (6,76 м).

В метании копья чемпионка Европы 2016 года Татьяна Холодович заняла 8-е место (61,32 м). В тройку лучших вошли китаянка Хюхью Лю (66,47 м), Эда Тугсуз из Турции (64,51 м) и Лина Музе из Латвии (63,72 м).