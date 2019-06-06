﻿ Первое «детское класико» закончилось уверенной победой брестского «Динамо» над БАТЭ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первое «детское класико» закончилось уверенной победой брестского «Динамо» над БАТЭ

06.06.2019 22:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

6 июня в Бресте на стадионе ОСК «Брестский» прошло первое в истории белорусского футбола «детское класико», в котором сыграли 13-летние футболисты брестского «Динамо» и БАТЭ. Уверенную победу одержали хозяева поля — 3:1.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Динамо» (Брест) — БАТЭ — 3:1

Голы: 0:1 — Алесь Сахончик (3'), 1:1 — Владимир Жолудов (7'), 2:1 — Владислав Степаненко (18'), 3:1 — Захар Баранок (30+2').

Стартовый состав «Динамо-Брест»: 35. Данила Каштелян, 7. Кирилл Ковшик, 4. Никита Кондратеня, 3. Захар Баранок, 10. Матвей Скалозуб, 16. Павел Шевченко, 19. Марк Тычко, 17. Владимир Жолудов, 9. Андрей Болван, 11. Владислав Степаненко, 18. Родион Медведев.

Запасные: 25. Даниил Котов, 13. Иван Ведерчик, 12. Максим Пупинин, 2. Глеб Гержа, 14. Лев Мирошниченко, 6. Глеб Яроцкий, 8. Дмитрий Павловский, 15. Алексей Лешкевич, 5. Максим Степанюк.

Стартовый состав БАТЭ: 30. Даниил Мартинович, 19. Роман Забавский, 10. Илья Кузьмич, 3. Захар Шевчик, 18. Никита Панов, 11. Валерий Кисель, 7. Алесь Сахончик, 8. Матвей Жирнов, 69. Денис Николаев, 13. Максим Пралеска, 21. Евгений Бунь.

Запасные: 1. Глеб Кушнаревич, 3. Илья Брелуненко, 6. Данила Чернега, 12. Илья Неправда, 14. Кирилл Адамович, 15. Семен Солтан, 17. Алексей Богдан, 25. Данила Живлюк, 99. Егор Русаков.

Матч состоял из двух таймов по 30 минут и прошел с неограниченным числом замен, в том числе и обратных.

Игру в прямом эфире транслировал телеканал «Беларусь-5. Интернет». На трибунах было 5150 болельщиков, в том числе за игрой наблюдали футболисты взрослой команды, которые потом в раздевалке сделали совместное фото с победителями.

Следующее «детское класико» пройдет в будущем году в Борисове.

SPORT.TUT.BY показывает, как это было.











 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч состоял из двух таймов по 30 минут и прошел с неограниченным числом замен, в том числе и обратных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оберег от молнии и гарант урожая. В Ветковском районе провели древний обряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика