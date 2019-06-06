Первое «детское класико» закончилось уверенной победой брестского «Динамо» над БАТЭ

Источник материала: Tut.by

6 июня в Бресте на стадионе ОСК «Брестский» прошло первое в истории белорусского футбола «детское класико», в котором сыграли 13-летние футболисты брестского «Динамо» и БАТЭ. Уверенную победу одержали хозяева поля — 3:1.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Динамо» (Брест) — БАТЭ — 3:1

Голы: 0:1 — Алесь Сахончик (3'), 1:1 — Владимир Жолудов (7'), 2:1 — Владислав Степаненко (18'), 3:1 — Захар Баранок (30+2').

Стартовый состав «Динамо-Брест»: 35. Данила Каштелян, 7. Кирилл Ковшик, 4. Никита Кондратеня, 3. Захар Баранок, 10. Матвей Скалозуб, 16. Павел Шевченко, 19. Марк Тычко, 17. Владимир Жолудов, 9. Андрей Болван, 11. Владислав Степаненко, 18. Родион Медведев.

Запасные: 25. Даниил Котов, 13. Иван Ведерчик, 12. Максим Пупинин, 2. Глеб Гержа, 14. Лев Мирошниченко, 6. Глеб Яроцкий, 8. Дмитрий Павловский, 15. Алексей Лешкевич, 5. Максим Степанюк.

Стартовый состав БАТЭ: 30. Даниил Мартинович, 19. Роман Забавский, 10. Илья Кузьмич, 3. Захар Шевчик, 18. Никита Панов, 11. Валерий Кисель, 7. Алесь Сахончик, 8. Матвей Жирнов, 69. Денис Николаев, 13. Максим Пралеска, 21. Евгений Бунь.

Запасные: 1. Глеб Кушнаревич, 3. Илья Брелуненко, 6. Данила Чернега, 12. Илья Неправда, 14. Кирилл Адамович, 15. Семен Солтан, 17. Алексей Богдан, 25. Данила Живлюк, 99. Егор Русаков.

Матч состоял из двух таймов по 30 минут и прошел с неограниченным числом замен, в том числе и обратных.

Игру в прямом эфире транслировал телеканал «Беларусь-5. Интернет». На трибунах было 5150 болельщиков, в том числе за игрой наблюдали футболисты взрослой команды, которые потом в раздевалке сделали совместное фото с победителями.

Следующее «детское класико» пройдет в будущем году в Борисове.

SPORT.TUT.BY показывает, как это было.







































