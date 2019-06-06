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Ющенко подозревают в том, что он помог Януковичу завладеть «Межигорьем», где нашли золотой батон

06.06.2019 21:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все помнят историю про золотой батон и другие роскошные вещи из бывшей резиденции Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом, которую все увидели изнутри после его бегства из Украины в 2014 году. А сегодня стало известно, что предшественника Януковича — Виктора Ющенко — подозревают в том, что при его участии «Межигорье» вывели из государственной собственности в частную, после чего резиденция и стала «персональным раем Януковича». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на народного депутата Сергея Лещенко и Генпрокуратуру.


Детали подозрения

Вчера вечером народный депутат Сергей Лещенко написал в своем телеграм-канале, что Генпрокуратура Украины выдвинула Виктору Ющенко подозрение в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

По его информации, Ющенко (который тогда был президентом) в сговоре с Виктором Януковичем (который тогда был премьером) перевел «Межигорье» из Госуправления делами в сферу ведения Кабинета министров, который передал резиденцию в устав госпредприятия «Надра Украины», а то, в свою очередь, вывело «Межигорье» из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

— После этого Янукович начал строить в «Межигорье» персональный рай, — написал Лещенко.



Генеральная прокуратура подтвердила, что Ющенко подозревают в растрате имущества на общую сумму 540 миллионов гривен. Сейчас это всего 20 миллионов долларов, а по курсу 2007 года — около 135 миллионов долларов.

В ведомстве сказали, что подозрение Ющенко прислали еще 25 мая. Речь идет об уголовном производстве от 25 декабря 2015 года.

— В ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом — комплексом зданий и сооружений урочища Межгорье и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. Все это квалифицируется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой), — пояснили в Генпрокуратуре.


Что говорит адвокат Ющенко?

Адвокат Виктора Ющенко Виталий Наум подтвердил «БиБиСи» подлинность выдвинутого экс-президенту подозрения и сказал, что тот готов доказать в суде свою невиновность по этому делу.

Он отмечает, что Ющенко и Янукович тогда находились в политическом противостоянии, итогом которого стало проведение досрочных выборов парламента осенью 2007 года.

— Поэтому обвинения в адрес Ющенко в этом деле так же абсурдны, как если бы утверждали, что Дмитрий Ярош заключил некий меморандум о сотрудничестве с Владимиром Путиным. Готовы предстать перед судом и доказывать свою полную невиновность. Люди, у которых есть хоть малейшее понимание событий в Украине в то время, понимают, что это дело — абсурд, — говорит адвокат Ющенко.

По его словам, Ющенко находится в Киеве и ни от кого не прячется.

***

Напомним, резиденция «Межигорье» стала доступна для глаз общественности после бегства Януковича в 2014 году. Там обнаружили много дорогих машин, драгоценности (включая золотой батон), редкие иконы и даже собственный зоопарк.


С того же 2014 года Генпрокуратура расследует вероятное завладение госимуществом — комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, Януковичу.

В 2017 году Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил договоры, по которым правительственная резиденция «Межигорье» выбыла из госсобственности.

 
 
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