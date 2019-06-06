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Помощь в ремонте: как подобрать шторы к цвету обоев
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Обои «в цветочек»
Начнем с классики интерьера: обоев «в цветочек». Правило такое: шьем шторы оттенка, присутствующего на небольших фрагментах рисунка. Главное не выбирать цвет, которого на стенах много, чтобы не получить переизбыток. К светло-бежевым узорам подойдет строгая одноцветная римская штора. К темным стенам с белыми цветами — плотные белые гардины.
Синие или голубые стены
Существует три удачных варианта, чтобы заказать
Зеленые стены
Идеальное сочетание штор и обоев зеленого цвета зависит от выбранного оттенка. Консервативный вариант: выбрать бежевые гардины или белые с серой окантовкой. Бледный холодный зеленый можно разбавить яркими желтыми портьерами. К насыщенному зеленому подойдет темно-серый текстиль.
Бордовые стены
Выбор смелых творческих людей. Активный бордовый хорошо сочетается с белым. Остальные элементы интерьера должны «не перебивать» комбинацию: подойдет светлая деревянная мебель с контрастной обивкой (серой или голубой).
Розовые стены
Идеальное сочетание штор и обоев розовых оттенков зависит от насыщенности самого «розового». Можно подобрать двухцветные портьеры: одну в тон стены, вторую светлее. Серый или бежевый подойдет к ярким оттенкам розового; контрастный коралловый или бордо — к обоям со светлой основой.
Сиреневые или фиолетовые стены
Обои таких цветов перетягивают на себя внимание и могут быстро надоесть глазу. Поэтому стоит разбавить их текстилем дымчатых оттенков, который уйдет на второй план. Альтернативный вариант: гардины с рисунком в тон обоев на белом фоне. Фиолетовый также отлично сочетается с темным серым, бежевым, горчичным.
Желтые стены
На желтом фоне выгодно будет смотреться светло-бежевый текстиль. Альтернатива: разбавить теплый тон, повесить гардины холодного серого цвета. Портьеры можно выбрать и желтого цвета, но тогда мебель и пол должны быть контрастными.
Бежевые стены
Нейтральный фон — беспроигрышный вариант, который можно обыгрывать как душе угодно.
Подойдут портьеры в коричнево-бежевой гамме. Не нужно выбирать тот же самый оттенок, лучше чуть темнее или светлее. Подбирайте фактурную ткань: обязательно наличие орнамента на шторах.
К ярко выраженному узору на обоях подойдут шторы с мелким рисунком одного из оттенков, присутствующих на стене.
Альтернатива: искать текстиль в тон любого контрастного предмета интерьера: ковра, картины, светильника, дивана.
Последний вариант: «обволакивающая» стратегия. Стены и шторы подбираются одного оттенка, а потолок или пол делаем ярким. Интерьер перестает быть скучным и неинтересным!
Серые стены
Тут много вариантов, на которые стоит обратить внимание.
Как акцент в дизайне приветствуются и яркие варианты штор. Если бежевый есть в элементах интерьера, можно подобрать песочный текстиль.
К обоям с серыми полосами подойдут белые портьеры в скандинавском стиле.
Можно комбинировать серый с бежевым и получить идеальное сочетание холодных и теплых тонов.
Альтернатива: скопировать оттенок обоев для штор, а дальше работать с элементами интерьера (подобрать яркие аксессуары, темную мебель).
Чтобы получить идеальное сочетание штор и обоев, обращайте внимание не только на соответствие цветовой гамме, но и на материал, из которого сделана ткань. Легкий, летящий текстиль добавит света и воздуха в помещение, тяжелая ткань — стиля.
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