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Помощь в ремонте: как подобрать шторы к цвету обоев

06.06.2019 21:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Затеяли ремонт, и вот он подошел к концу. Осталось только завершить картину: подобрать аксессуары. Шторы — один из основных элементов декора интерьера. Сегодня мы расскажем, как найти выигрышное сочетание штор и обоев.

Содержание:

♦ Обои «в цветочек»

♦ Синие или голубые стены

♦ Зеленые стены

♦ Бордовые стены

♦ Розовые стены

♦ Сиреневые или фиолетовые стены

♦ Желтые стены

♦ Бежевые стены

♦ Серые стены

Обои «в цветочек»


Начнем с классики интерьера: обоев «в цветочек». Правило такое: шьем шторы оттенка, присутствующего на небольших фрагментах рисунка. Главное не выбирать цвет, которого на стенах много, чтобы не получить переизбыток. К светло-бежевым узорам подойдет строгая одноцветная римская штора. К темным стенам с белыми цветами — плотные белые гардины.

Синие или голубые стены


Существует три удачных варианта, чтобы заказать пошив штор в Минске для синих или голубых стен:

  1. Холодный серый вариант, можно с мелким орнаментом, для однотонного голубого.

  2. Гардина насыщенного голубого цвета с ярко выраженным рисунком в качестве акцента.

  3. Бежевый текстиль. Такие гардины добавляют в помещение тепла, приглушают где-то чрезмерную яркость синего и насыщенного голубого.

Зеленые стены

Идеальное сочетание штор и обоев зеленого цвета зависит от выбранного оттенка. Консервативный вариант: выбрать бежевые гардины или белые с серой окантовкой. Бледный холодный зеленый можно разбавить яркими желтыми портьерами. К насыщенному зеленому подойдет темно-серый текстиль.

Бордовые стены


Выбор смелых творческих людей. Активный бордовый хорошо сочетается с белым. Остальные элементы интерьера должны «не перебивать» комбинацию: подойдет светлая деревянная мебель с контрастной обивкой (серой или голубой).

Розовые стены

Идеальное сочетание штор и обоев розовых оттенков зависит от насыщенности самого «розового». Можно подобрать двухцветные портьеры: одну в тон стены, вторую светлее. Серый или бежевый подойдет к ярким оттенкам розового; контрастный коралловый или бордо — к обоям со светлой основой.

Сиреневые или фиолетовые стены


Обои таких цветов перетягивают на себя внимание и могут быстро надоесть глазу. Поэтому стоит разбавить их текстилем дымчатых оттенков, который уйдет на второй план. Альтернативный вариант: гардины с рисунком в тон обоев на белом фоне. Фиолетовый также отлично сочетается с темным серым, бежевым, горчичным.

Желтые стены

На желтом фоне выгодно будет смотреться светло-бежевый текстиль. Альтернатива: разбавить теплый тон, повесить гардины холодного серого цвета. Портьеры можно выбрать и желтого цвета, но тогда мебель и пол должны быть контрастными.

Бежевые стены


Нейтральный фон — беспроигрышный вариант, который можно обыгрывать как душе угодно.

Подойдут портьеры в коричнево-бежевой гамме. Не нужно выбирать тот же самый оттенок, лучше чуть темнее или светлее. Подбирайте фактурную ткань: обязательно наличие орнамента на шторах.

К ярко выраженному узору на обоях подойдут шторы с мелким рисунком одного из оттенков, присутствующих на стене.

Альтернатива: искать текстиль в тон любого контрастного предмета интерьера: ковра, картины, светильника, дивана.

Последний вариант: «обволакивающая» стратегия. Стены и шторы подбираются одного оттенка, а потолок или пол делаем ярким. Интерьер перестает быть скучным и неинтересным!

Серые стены


Тут много вариантов, на которые стоит обратить внимание.

Как акцент в дизайне приветствуются и яркие варианты штор. Если бежевый есть в элементах интерьера, можно подобрать песочный текстиль.

К обоям с серыми полосами подойдут белые портьеры в скандинавском стиле.

Можно комбинировать серый с бежевым и получить идеальное сочетание холодных и теплых тонов.

Альтернатива: скопировать оттенок обоев для штор, а дальше работать с элементами интерьера (подобрать яркие аксессуары, темную мебель).

Чтобы получить идеальное сочетание штор и обоев, обращайте внимание не только на соответствие цветовой гамме, но и на материал, из которого сделана ткань. Легкий, летящий текстиль добавит света и воздуха в помещение, тяжелая ткань — стиля.

Магазины штор в Минске из каталога TAM.BY помогут подобрать удачное сочетание.

 
Теги: Минск
 
 
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