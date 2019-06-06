Расписание автобусов, которые развезут болельщиков в спальные районы Минска после игр сборной

Согласно расписания электропоезд прибывает в Минск на станцию «Минск-Восточный» в 01.29, а на станцию «Минск-Пассажирский» в 01.37.





От этих станций будут пущены восемь дополнительных автобусов.





От диспетчерской станции «Восточная» по маршрутам (отправление автобусов в 01.45):





Маршрут 1





ул. Свердлова — ул. Аранская — пр-т Партизанский — ул. Ванеева — ул. Ваупшасова — ул. Алтайская — ул. Ангарская — пр-т Партизанский до ДС «Шабаны».





Маршрут 2





ул. Свердлова — ул. Маяковского — Игуменский тракт — МКАД — ул. Уборевича — ул. Ташкентская — ул. Малинина — пр-т Рокоссовского — АВ «Восточный»





От станции «Минск-Пассажирский» (с улицы Бобруйской) по маршрутам (отправление автобусов в 01:55):





Маршрут 3





ул. Чкалова — ул. Брилевская — ул. Казинца — ул. Корженевского — ул. Кижеватова





Маршрут 4





пр-т Джержинского — МКАД — ул. Шаранговича — ул. Пономаренко





Маршрут 5





ул. Клары Цеткин — ул. Кальварийская — ул. Притыцкого — ул. Кунцевщина — ул. Матусевича





Маршрут 6





пр-т Победителей — ул. Радужная — ул. Тимирязева — ул. Орловская — ул. Сурганова — ул. Академическая — ул. Радиальная





Маршрут 7





ул. Ленина — ул. Богдановича — ул. Некрасова — ул. Я. Коласа — Логойский тракт — ул. Седых — ДС «Калиновского».





Маршрут 8





по пр-ту Независимости до станции метро Уручье.





Федерация просит болельщиков заранее определить, какой маршрут им наиболее подходит (номера маршрутов будут указаны на информационных табло автобусов) и максимально быстро занять места в автобусах.



