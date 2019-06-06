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Расписание автобусов, которые развезут болельщиков в спальные районы Минска после игр сборной

06.06.2019 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федерация футбола опубликовала маршруты автобусов, которые развезут болельщиков по спальным районам Минска, прибывших 9 июня с матча Беларусь — Германия и 12 июня с матча Беларусь — Северная Ирландия на дополнительных электропоездах.

Согласно расписания электропоезд прибывает в Минск на станцию «Минск-Восточный» в 01.29, а на станцию «Минск-Пассажирский» в 01.37.

От этих станций будут пущены восемь дополнительных автобусов.

От диспетчерской станции «Восточная» по маршрутам (отправление автобусов в 01.45):

Маршрут 1

ул. Свердлова — ул. Аранская — пр-т Партизанский — ул. Ванеева — ул. Ваупшасова — ул. Алтайская — ул. Ангарская — пр-т Партизанский до ДС «Шабаны».

Маршрут 2

ул. Свердлова — ул. Маяковского — Игуменский тракт — МКАД — ул. Уборевича — ул. Ташкентская — ул. Малинина — пр-т Рокоссовского — АВ «Восточный»

От станции «Минск-Пассажирский» (с улицы Бобруйской) по маршрутам (отправление автобусов в 01:55):

Маршрут 3

ул. Чкалова — ул. Брилевская — ул. Казинца — ул. Корженевского — ул. Кижеватова

Маршрут 4

пр-т Джержинского — МКАД — ул. Шаранговича — ул. Пономаренко

Маршрут 5

ул. Клары Цеткин — ул. Кальварийская — ул. Притыцкого — ул. Кунцевщина — ул. Матусевича

Маршрут 6

пр-т Победителей — ул. Радужная — ул. Тимирязева — ул. Орловская — ул. Сурганова — ул. Академическая — ул. Радиальная

Маршрут 7

ул. Ленина — ул. Богдановича — ул. Некрасова — ул. Я. Коласа — Логойский тракт — ул. Седых — ДС «Калиновского».

Маршрут 8

по пр-ту Независимости до станции метро Уручье.

Федерация просит болельщиков заранее определить, какой маршрут им наиболее подходит (номера маршрутов будут указаны на информационных табло автобусов) и максимально быстро занять места в автобусах.


 
Теги: Минск
 
 
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Федерация футбола опубликовала маршруты автобусов, которые развезут болельщиков по спальным районам Минска, прибывших 9 июня с матча Беларусь — Германия и 12 июня...
 
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