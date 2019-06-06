|
За Тересполем пограничники проверяли все автомобили
Источник материала: Партизан
На выездах из приграничного польского города Тересполь пограничники останавливали все автомобили, заглядывали в салон, искали человека, пишет
Около 8 утра 6 июня польские пограничники останавливали автомобили и заглядывали в салон:
“Примерно за пять километров от границы поляки перекрыли все дороги, досматривали все машины, особенно белорусские в поисках человека. Сначала думал, что впереди авария, или ЧП какое, так как скопилась пробка. Получилось что-то типа как у нас сотрудники ГАИ проводят операции “фильтр”, только здесь с конкретной целью – искали человека. Может на границе кто удрал,” – говорит проезжавший белорус.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выездах из приграничного польского города Тересполь пограничники останавливали все автомобили, заглядывали в салон, искали человека, пишет 1reg.by
|
Свежие газеты
Архив (Разное)