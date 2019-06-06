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За Тересполем пограничники проверяли все автомобили

06.06.2019 21:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На выездах из приграничного польского города Тересполь пограничники останавливали все автомобили, заглядывали в салон, искали человека, пишет 1reg.by


Около 8 утра 6 июня польские пограничники останавливали автомобили и заглядывали в салон:

“Примерно за пять километров от границы поляки перекрыли все дороги, досматривали все машины, особенно белорусские в поисках человека. Сначала думал, что впереди авария, или ЧП какое, так как скопилась пробка. Получилось что-то типа как у нас сотрудники ГАИ проводят операции “фильтр”, только здесь с конкретной целью – искали человека. Может на границе кто удрал,” – говорит проезжавший белорус.


 
 
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На выездах из приграничного польского города Тересполь пограничники останавливали все автомобили, заглядывали в салон, искали человека, пишет 1reg.by
 
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