За Тересполем пограничники проверяли все автомобили





Около 8 утра 6 июня польские пограничники останавливали автомобили и заглядывали в салон:





“Примерно за пять километров от границы поляки перекрыли все дороги, досматривали все машины, особенно белорусские в поисках человека. Сначала думал, что впереди авария, или ЧП какое, так как скопилась пробка. Получилось что-то типа как у нас сотрудники ГАИ проводят операции “фильтр”, только здесь с конкретной целью – искали человека. Может на границе кто удрал,” – говорит проезжавший белорус.



