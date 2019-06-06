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Всплеск авангарда: новую скульптуру открыли в Минске
Источник материала: Партизан
Новую скульптуру «Носитель даров» открыли 6 июня в столичном сквере на улице Притыцкого, 60/2,
Идейное воплощение композиции принадлежит крупнейшему представителю авангардного искусства ХХ века, уроженцу Витебска Осипу Цадкину. Таким образом, в Минске стало еще на одну культурную точку больше.
– Осип Цадкин – это достояние мирового искусства. И на каком бы языке мы не говорили, уверен, что узнаем его имя. Я искренне рад тому, что впервые работа мировой знаменитости представлена в минском городском пространстве, хоть тут, несомненно, есть достойные скульптуры. Но нашей задачей было создание еще одного места в городе, где его жителям приятно было бы проводить время хоть каждый день. Мы видим, что наследие белорусов становится частью нашей жизни. – отметил на открытии арт-праздника «Площадь Цадкина» представитель компании-организатора Виктор Бабарико.
По его словам, над обликом новой культурной площадки трудилась целая команда скульпторов и архитекторов.
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Новую скульптуру «Носитель даров» открыли 6 июня в столичном сквере на улице Притыцкого, 60/2, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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