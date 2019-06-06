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Лавров об отзыве посла Бабича: Журналистам не стоит слишком этим интересоваться

06.06.2019 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал отзыв посла Михаила Бабича из Беларуси. Министр посоветовал журналистам не очень этим интересоваться.

— Решение о назначении послов принимает президент России, исходя из совокупности факторов, которые касаются задач продвижения наших отношений с соответствующей страной, и исходя из ситуаций, которые складываются у того или иного человека, работающего на посту посла, — сказал Лавров.

— У всех бывают какие-то личные обстоятельства. На месте журналистов я бы не стал очень сильно этим интересоваться. Не надо уподобляться Telegram-каналу «Незыгарь», который писал какую-то околесицу на эту тему.

Явно кому-то захотелось из этого устроить скандальчик, но не получилось. Мне показали пару раз Telegram-канал «Незыгарь», потому что там упоминался посол России. Я не считаю, что этот канал заслуживает внимания, пишет НН.


 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал отзыв посла Михаила Бабича из Беларуси. Министр посоветовал журналистам не очень...
 
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