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Лавров об отзыве посла Бабича: Журналистам не стоит слишком этим интересоваться
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в
— Решение о назначении послов принимает президент России, исходя из совокупности факторов, которые касаются задач продвижения наших отношений с соответствующей страной, и исходя из ситуаций, которые складываются у того или иного человека, работающего на посту посла, — сказал Лавров.
— У всех бывают какие-то личные обстоятельства. На месте журналистов я бы не стал очень сильно этим интересоваться. Не надо уподобляться Telegram-каналу «Незыгарь», который писал какую-то околесицу на эту тему.
Явно кому-то захотелось из этого устроить скандальчик, но не получилось. Мне показали пару раз Telegram-канал «Незыгарь», потому что там упоминался посол России. Я не считаю, что этот канал заслуживает внимания,
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