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5,1 тыс. рублей времен Николая II нашли эстонские саперы в 150-мм артснаряде

06.06.2019 22:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Пярнуском (Parnu) уезде Эстонии обнаружен артиллерийский снаряд, внутри которого вместо взрывчатого вещества были спрятаны купюры Российской Империи.

Как сообщила в четверг пресс-служба Спасательного департамента, "Западно-Эстонская группа саперов вчера отреагировала на вызов в волость Ляэнеранна (Laaneranna) в Хельмкюлла (Helmkula), где во время землекопных работ было обнаружено взрывное устройство. По оценке саперов, речь шла о снаряде в 150 мм времен Первой мировой войны".

Саперы обнаружили, что взрывное устройство можно транспортировать для уничтожения. Однако в ходе подготовки к уничтожению выяснилось, что внутри вместо взрывчатого вещества находятся бумажные деньги.

Главный сапер Западно-Эстонской группы Олег Шапкин сказал, что речь идет о различных купюрах царской эпохи, они были выпущены в период с 1898 по 1910 год. "Купюры в хорошем состоянии и в ходе взрыва не пострадали. Всего различными купюрами около 5 100 рублей", - сообщила газета Postimees.

Руководитель отделения археологии Департамента охраны памятников старины Улла Кадакас (Ulla Kadakas) сказала, что речь идет о тайнике, то есть внутрь снаряда купюры положили осознанно, чтобы скрыть от возможной угрозы.

На основании найденных материалов, вероятно, можно установить владельца, поэтому речь не идет об археологической находке в понимании Закона об охране памятников старины. Но с культурной точки зрения находка важная, поэтому Кадакас надеется, что местные вместе с региональными музеями выяснят обстоятельства случившегося и раскроют историю попадания банкнот в снаряд.

 
 
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В Пярнуском (Parnu) уезде Эстонии обнаружен артиллерийский снаряд, внутри которого вместо взрывчатого вещества были спрятаны купюры Российской Империи.
 
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