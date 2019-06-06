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В Белом доме считают, что Мексика не прилагает достаточных усилий для снижения потока мигрантов

06.06.2019 21:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Белом доме в четверг заявили, что Мексика не предпринимает достаточных мер для того, чтобы сократить поток мигрантов из стран Центральной Америки, поэтому американские пошлины, вероятно, вступят в силу на следующей неделе.

"Выглядит все так, как будто мы двигаемся к тарифам. К настоящему моменту того, что предлагает Мексика, просто недостаточно", - заявила директор Белого дома по коммуникациям Мерседес Шлапп телеканалу Fox News.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард в четверг проводит второй раунд переговоров в Вашингтоне, чтобы убедить США не вводить пошлины, о которых Трамп предупреждал ранее.

В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары, поступающие из страны. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. Суть проблемы, по словам президента США, заключается в том, что власти Мексики позволяют направляющимся в США миллионам нелегалов беспрепятственно пересекать свою территорию.

 
 
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В Белом доме в четверг заявили, что Мексика не предпринимает достаточных мер для того, чтобы сократить поток мигрантов из стран Центральной Америки, поэтому...
 
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