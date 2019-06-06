Отношения Беларуси и Украины: на экономическом треке далеко не уедешь

Источник материала: Ежедневник





Украинские эксперты уверены, что построить эффективные взаимоотношения между Беларусью и Украиной, опираясь только на экономическую составляющую, будет затруднительно.

Характеризуя отношениями между Беларусью и Украиной координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы Минский диалог» Денис Мельянцов, назвал их довольно стабильными и ровными, без особых пиков и провалов.

Еще одна особенность данных взаимоотношений, по мнению эксперта, их двухуровневость.

«Во-первых, есть явный публичный пиарский уровень. Это моменты, когда мы видим в прессе скандальные всплески, связанные и со шпионскими историями, спекуляций на тему учений «Запад 2017», – поделился мнением Денис Мельянцев на открытой встрече Экспертно-аналитического клуба, озаглавленной «Беларусь и Украина: перспективы развития отношений после украинских выборов». – И второй уровень, который я называю практическим, – это торгово-экономические отношения, отношения в военной сфере, которые протекают согласно намеченному плану, своим чередом».

Также важная тенденция, по мнению эксперта, что отношения между Беларусью и Украиной развиваются в тени Кремля, то есть через призму белорусско-российских отношений и российско-украинских отношений.

«В данном случае Россия является пусть и не называемым, но важным фактором, который влияет на двусторонние отношения», – отметил Мельянцов.

Только экономический трек?

На взгляд главы исследовательских проектов Центра социального инжиниринга РАНД (Украина) Дмитрия Громакова, ключевым фактором российского влияния на отношения между Беларусью и Украиной является то, что они выбрали разные векторы развития.

Так, к примеру, если Беларусь нацелена на укрепление своей системы безопасности через ОДКБ, то Украина движется в западном направлении.

По словам эксперта, этот фактор влияния всегда будет тормозить наше взаимодействие.

«Я бы сказал, что не получается у нас сотрудничать и в информационной сфере, да и в культурной. В связи с этим встает вопрос: что две страны могут найти нового и свежего для себя?», – спросил он.

Громаков убежден, что ограничение белорусской внешней политики только экономическим треком рано или поздно в условиях вынуждаемого выбора приведет к тому, что и этот трек будет также страдать.

«Сама система построения экономического взаимодействия, основанная на определенном политическом лоббизме, который присутствовал в силу хороших отношений между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Александром Лукашенко, сегодня ставит под вопрос дальнейшее их существование, потому что они потеряли своих кураторов», – обратил внимание он.

Украинский рынок для Беларуси

Между тем, торговые отношения между двумя странами пока показывают неплохие результаты.

Так, за прошлый год общий товарооборот Украины и Беларуси составил 5,32 млрд долларов (для сравнения: в 2017 году – около 4,5 млрд долларов).

Как заметила аналитик, эксперт газеты «Белрынок» Татьяна Маненок, Украина – очень важная страна для Беларуси в плане поставок продукции, и прежде всего, нефтепродуктов.

«Украинский рынок прибыльный и маржинальный для нас. Так, Беларусь в прошлом году поставила за рубеж 12 млн тонн нефтепродуктов, и из них 3 млн тонн пришлось на Украину», – обратила внимание эксперт.

По мнению Татьяны Маненок, с учетом налогового маневра, ценность данного рынка для Беларуси будет только возрастать, и наша страна уже пытается застолбить там место.

«Для нас важно, чтобы Украина не выходила из зоны свободной торговли СНГ», – сказала аналитик.

Украинский эксперт, профессор, директор специальных проектов Научно-исследовательского центра «Психея» Геннадий Рябцев возразил, что Украина разорвала все отношения в рамках СНГ и не собирается их восстанавливать по вполне понятным причинам.

Также он отрицательно высказался по поводу возможного экспорта электроэнергии из Беларуси в Украину после ввода на ее территории АЭС.

Украинский потребитель уже «прикормлен»

В тоже время эксперт признал, что востребованность белорусской нефти на украинском рынке колоссальная.

«То, что с Беларусью хотят работать не только государственные компании, но и частники, подтверждает тот факт, что вы предоставляете очень качественные услуги и привлекательные с точки зрения цена-качество», – подчеркнул Рябцев.

Он подтвердил зависимость Украины от импорта, поскольку в стране нет достаточного количества своей нефти, чтобы себя ею обеспечить.

«При самых лучших перспективах мы сможем нарастить объем добычи только вдвое к 2035 году. При этом собственную потребность мы так обеспечим только на треть. Поэтому на среднедолгосрочную перспективу мы никуда от Беларуси не уйдем. Особенно у нас значительная зависимость по дизтопливу и сжиженному газу», – сказал Рябцев.

Эксперт обратил внимание на то, что украинский потребитель уже «прикормлен»: он привык, что в Беларуси все достаточно дешево и качественно. И, по словам Геннадия Рябцева, в Украине возле белорусских заправок всегда очереди.

Однако, прирост белорусского экспорта будет ограничивать украинская политика диверсификации поставок, считает он.

«Так, по целому ряду законопроектов должен соблюдаться принцип, который гарантирует Украине энергетическую безопасность: не более 30% одного вида энергоносителей с одного направления от одного поставщика», – пояснил Геннадий Рябцев.

В целом, резюмируя, украинские эксперты, говоря о перспективах отношений между странами после украинских выборов, отметили, что они, скорее всего, станут носить более прагматичный характер.