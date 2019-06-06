Источник материала: Tut.by

Определился второй финалист Лиги наций УЕФА. Вслед за португальцами пропуск в решающий поединок получила команда Нидерландов.

6 июня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше «оранжевые» в дополнительное время взяли верх над англичанами.

Нидерланды — Англия — 3:1 (доп.время)

Голы: 0:1 — Рэшфорд (32, с пенальти), 1:1 — Де Лигт (73), 2:1 — Уокер (97, в свои ворота), 3:1 — Промес (114).

До 73-й минуты англичане были впереди, но Матейс де Лигт сумел сравнять счет, реабилитировавшись за свое нарушение, после которого в первом тайме был назначен пенальти в ворота голланцев.

Игра перетекла в дополнительное время, где мяч дважды побывал в воротах англичан. Сначала Кайл Уокер срезал его в свои ворота после удара Квинси Промеса, а затем отличился уже сам Промес.

Таким образом, 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту в решающем матче Лиги наций УЕФА сразятся Португалия — Нидерланды.

А швейцарцы и англичане в этот же день в Гимарайнше поспорят за бронзу.

Победитель Лиги наций получит путевку на чемпионат Европы 2020 года (если не сможет завоевать ее в отборочном турнире к Евро).